Veeam, den globale markedslederen innen databeskyttelse og gjenoppretting av løsepengevare, er på et oppdrag for å gi enhver organisasjon i stand til ikke bare å komme tilbake fra et databrudd eller tap, men å hoppe fremover. Med Veeam oppnår organisasjoner radikal motstandskraft gjennom datasikkerhet, datagjenoppretting og datafrihet for deres hybridsky. Veeam Data Platform leverer én enkelt løsning for sky-, virtuelle, fysiske, SaaS- og Kubernetes-miljøer som gir IT- og sikkerhetsledere trygghet på at appene og dataene deres er beskyttet og alltid tilgjengelig. Med hovedkontor i Seattle, Washington, med kontorer i mer enn 30 land, beskytter Veeam over 450 000 kunder over hele verden, inkludert 73 % av Global 2000, som stoler på at Veeam holder virksomheten i gang.

Nettside: veeam.com

