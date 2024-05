Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Redstor med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Redstor er en ledende leverandør av skybaserte, lokale og hybride sikkerhetskopierings- og gjenopprettingstjenester for data, dens oppgave er å gjøre dataadministrasjon enklere, enklere og mer behagelig, og gir umiddelbar tilgang til alle data - uansett hvor de er lagret, fra en enkelt kontroll senter. Den hjelper tusenvis av virksomheter over hele verden (brukt av forsvar og myndigheter) med å beskytte en av deres mest verdifulle eiendeler: dataene deres. Det hjelper bedrifter med å være GDPR-kompatible – overholder de høyeste standardene (ISO27001 og 9001-sertifisert) for å sikre integriteten og sikkerheten til data. Små bedrifter trenger en rimelig sikker, robust og enkel å administrere sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsløsning: * 50 % kunne ikke motstå noe tap av data overhodet * Rundt 80 % opplever en nedleggelse hvis de ikke får tilgang til dataene sine Redstors MSP-sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsløsninger, med flere leietakere og bygget for skyen, gjør at du kan tilfredsstille enhver brukers forventninger til umiddelbar tilgang til dataene, filene og operativsystemene de trenger, når de trenger dem – lokalt og i skyen.

Nettside: redstor.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Redstor. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.