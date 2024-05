Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Nexetic med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Nexetic Shield er en skysikkerhetskopieringstjeneste som tilbyr ubegrenset sikkerhetskopiering av bedriftens data. Sikkerhetskopieringstjenesten vår sikkerhetskopierer automatisk alle filene dine og filendringene på datamaskinen din. Hvis bedriftens bærbare eller stasjonære datamaskin er skadet, mistet eller stjålet, eller du bare vil skru klokken tilbake, kan du gjenopprette alt med et tastetrykk. Alle dataene vi sikkerhetskopierer kan også gjenopprettes til en annen datamaskin. Shield fungerer helt autonomt. Det handler alltid om å ta en sikkerhetskopi av dataene dine, uten involvering fra brukeren. Når du bruker Shield, trenger du aldri å bekymre deg for tap av virksomhetens kritiske data. Nøkkelegenskaper * Kontinuerlig stasjonær og bærbar sikkerhetskopiering * Ubegrenset data – Ubegrensede filversjoner * Enkel 1-trinns gjenoppretting – tilbake til opprinnelig plassering * Null båndbreddebegrensninger | Maksimal opplastingshastighet * 1 års oppbevaring av slettede filer * Data lagret i Finland (ikke USA) * Under EUs retningslinjer for datasikkerhet. * Maskinvare av bedriftskvalitet * Rimelig skalerbarhet * Data kryptert med AES 256-teknologi

Nettside: nexetic.com

