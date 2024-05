Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pro Backup med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Pro Backup er en trygg og brukervennlig backup-app for populære sky-apper som Airtable, Asana, ClickUp, monday.com og Trello. Å bruke en sky-app for å administrere virksomheten din kan være ganske skummelt, siden det ofte er veldig enkelt å slette virksomhetskritisk informasjon. Ved å ha en robust, uavhengig sikkerhetskopi av skydataene dine, beskytter du teamet ditt mot utilsiktede eller ondsinnede slettinger eller andre verste scenarioer. Nøkkelegenskaper: * Enkel å bruke: Sett opp en tilkobling med sky-appen din, så tar vi oss av alt annet. Å ha sikkerhetskopiene oppe og kjøre tar bare 1 minutt. * Øyeblikksbilder: Slå opp og last ned øyeblikksbilder av forskjellige datatyper som oppgaver, prosjekter, kommentarer, tilpassede felt, etc. * Gjenopprett: Gjenopprett data ved å lage kopier fra dine sikkerhetskopierte data med bare noen få klikk. * Trygg: Vi lagrer dataene dine i krypterte filer. Vi lagrer alt i EU, og vi er i samsvar med alle GDPR-lover.

Nettside: probackup.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Pro Backup. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.