Easynote er arbeids- og samarbeidsprogramvare hvor hvem som helst og hvor som helst kan administrere sitt daglige arbeid. Det er enkelt og veldig skalerbart for enhver bransje eller virksomhet takket være det unike rutenettsystemet. Uansett om du trenger å jobbe smidig, i tidslinje eller gridway, er Easynote det rette valget for deg. Så det er på tide å si farvel til Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt og mange flere. Bruk over 50 forhåndsdefinerte maler for å komme i gang på sekunder. Administrer små prosjekter eller store bedriftsprosjekter sammen med teamet ditt! Bruk vårt unike dashbord for å få oversikt over alle prosjektene dine på én gang, på ett sted. Easynote tilbyr en 7-dagers prøveperiode uten behov for kredittkort.

Nettside: easynote.com

