AlignBooks er Indias nr. 1 skybaserte regnskapsprogramvare. Det er en one-stop-løsning for alle dine forretningsbehov. Det er en nettbasert løsning for å administrere regnskap, fakturering, inventar, økonomi, HR/lønn, CRM, POS, jobbarbeid og produksjon. Den er tilgjengelig på mobil så vel som desktop, derfor veldig enkel å bruke og svært rimelig. AlignBooks er allment akseptert over 19+ industrivertikaler og har mer enn 30 000 kunder fra disse bransjene med mer enn 218 000+ forhåndsdefinerte SKU-er.

Nettside: solution.alignbooks.com

