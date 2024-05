Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CloudPockets med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Kanadiske Cloud Backups En Cloud Backup på forretningsnivå som holder dataene dine 100 % i Canada. Vi er fokusert på små bedrifter over hele Canada og tilbyr en robust og sikker programvarebasert backupklient som ikke krever maskinvare eller forhåndskostnader. Dette er en hybrid backup som lar deg sikkerhetskopiere lokalt så vel som til skyen, klienten vår inkluderer agenter for Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes, og kjører på Windows, Mac eller Linux. Nettstedshosting En webhotelltjeneste med fokus på å ivareta behovene til en webutvikler eller designers kunder. vi gir de grunnleggende støttebehovene deres klienter har, slik at de kan fokusere på det de er gode på.

