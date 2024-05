Opti9 er en ledende leverandør av hybride skyløsninger med kontorer i Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS og St. Louis, MO, og et globalt nettverk av datasentre. Vi er en AWS Advanced Consulting Partner og Veeam Platinum VCSP, som spesialiserer oss på skytjenester, applikasjonsutvikling og modernisering, sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting og administrert sikkerhet og samsvar. Løsningene våre er utviklet for å akselerere digital transformasjon med minimale forretningsforstyrrelser, slik at du kan realisere de fulle fordelene med skyen raskere. Med vårt business-first-fokus, blander Opti9 erfaring med innovasjon og nye løsninger for å levere på sin "Right Workload, Right Cloud, Right Time"-tilnærming.

Nettside: opti9tech.com

