SyncBackPro

Archiware fokuserer på innovative, effektive og omfattende, hyllevare business-to-business-løsninger. Archiwares produkter omfatter modulene i P5 Software Platform. P5-programvareplattformen inkluderer fire kombinerbare moduler - Arkiv, Sikkerhetskopiering og Synkronisering. Disse lar brukere synkronisere, sikkerhetskopiere og arkivere data i heterogene miljøer: * P5 Synchronize: Repliker data for å sikre høy tilgjengelighet. * P5 Backup: Sikkerhetskopier serverdata til disk og tape. * P5-arkiv: Flytt eller migrér data offline til disk, bånd eller sky. * P5 Data Mover: En utvidelse av P5 Archive-modulen for enkel flytting og kopiering av data til disk, tape og sky. ARCHIWARE er et privateid selskap med over 20 års erfaring innen databehandlingsprogramvare for sikkerhetskopiering, synkronisering og arkivering. Archiwares programvare er først og fremst rettet mot små og mellomstore bedrifter og medie- og underholdningsindustrien.

Nettside: archiware.com

