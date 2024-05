Unit4 er et programvareselskap som designer og leverer bedriftsprogramvare og ERP-applikasjoner og relaterte profesjonelle tjenester for personer i tjenesteorganisasjoner, med et spesielt fokus på profesjonelle tjenester, utdanning, offentlige tjenester og ideelle organisasjoner. Det har datterselskaper og kontorer i 23 land over hele Europa, Nord-Amerika, Asia-Stillehavsregionen og Afrika. Selskapet er mest kjent for sin People Experience Suite, inkludert Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A og Unit4 Talent Management. I 2015 kunngjorde Unit4 et partnerskap med Microsoft for å bygge selvkjørende forretningsapplikasjoner på Microsoft Azure-skyen. Unit4s programvare er tilgjengelig i enten sky- eller lokale oppsett, med støtte for on-premise som slutter i desember 2024. I 2020 lanserte selskapet et Global Channel Partner Program for å hjelpe partnere med å implementere Unit4-programvare. Unit4s neste generasjons Enterprise Resource Planning (ERP)-løsninger driver mange av verdens mellommarkedsorganisasjoner, og samler mulighetene til økonomi, innkjøp, prosjektledelse, HR og FP&A for å dele sanntidsinformasjon og levere større innsikt for å hjelpe organisasjoner blir mer effektive.

