Microsoft annonserte utgivelsen av Microsoft Entra, som omfatter alle Microsofts identitets- og tilgangsmuligheter. Entra-familien inkluderer Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), samt to nye produktkategorier: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) og desentralisert identitet. Produktene i Entra-familien vil bidra til å gi sikker tilgang til alt for alle, ved å tilby identitets- og tilgangsadministrasjon, rettighetsadministrasjon for skyinfrastruktur og identitetsverifisering. Microsoft Entra vil verifisere alle typer identiteter og sikre, administrere og styre deres tilgang til enhver ressurs. Den nye Microsoft Entra-produktfamilien vil: * Beskytt tilgangen til enhver app eller ressurs for enhver bruker. * Sikre og verifisere hver identitet på tvers av hybrid- og multi-skymiljøer. * Oppdag og styr tillatelser i miljøer med flere skyer. * Forenkle brukeropplevelsen med sanntids intelligente tilgangsbeslutninger.

Nettside: entra.microsoft.com

