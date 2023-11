GlobalSign er den ledende leverandøren av pålitelige identitets- og sikkerhetsløsninger som gjør det mulig for bedrifter, store bedrifter, skytjenesteleverandører og IoT-innovatører over hele verden å sikre nettkommunikasjon, administrere millioner av verifiserte digitale identiteter og automatisere autentisering og kryptering. Dens høyskala Public Key Infrastructure (PKI) og identitetsløsninger støtter milliarder av tjenester, enheter, mennesker og ting som utgjør Internet of Everything (IoE).

Nettside: globalsign.com

