Okta, Inc. er et børsnotert identitets- og tilgangsadministrasjonsselskap med base i San Francisco. Den gir skyprogramvare som hjelper bedrifter med å administrere og sikre brukerautentisering i moderne applikasjoner, og for utviklere å bygge identitetskontroller i applikasjoner, webtjenester og enheter for nettsteder. Det ble grunnlagt i 2009 og hadde sitt første offentlige tilbud i 2017, og ble verdsatt til over 6 milliarder dollar.

Nettside: okta.com

