Dropbox er en filvertstjeneste som drives av det amerikanske selskapet Dropbox, Inc., med hovedkontor i San Francisco, California, som tilbyr skylagring, filsynkronisering, personlig sky og klientprogramvare. Dropbox ble grunnlagt i 2007 av MIT-studentene Drew Houston og Arash Ferdowsi som et oppstartsselskap, med innledende finansiering fra frøakseleratoren Y Combinator. Dropbox har blitt rangert som en av de mest verdifulle startups i USA og verden, med en verdi på over 10 milliarder dollar, og den har blitt beskrevet som en av Y Combinators mest vellykkede investeringer til nå. Dropbox har imidlertid også opplevd kritikk og skapt kontrovers for problemer inkludert sikkerhetsbrudd og personvernhensyn. Dropbox har vært blokkert i Kina siden 2014. Den fikk fem stjerner i Electronic Frontier Foundations 2017 "Protecting Your Data From Government Requests"-rapport.

