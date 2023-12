OneLogin, Inc. er en skybasert leverandør av identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM) som designer, utvikler og selger en UAM-plattform (United Access Management System) til bedrifter og organisasjoner på bedriftsnivå. OneLogin ble grunnlagt i 2009 av brødrene Thomas Pedersen og Christian Pedersen, og er et privateid selskap på sent stadium. OneLogin ble kåret til en visjonær i Gartner Magic Quadrant for Access Management. OneLogin UAM-plattformen er et tilgangsadministrasjonssystem som bruker enkeltpålogging (SSO) og en skykatalog for å gjøre det mulig for organisasjoner å administrere brukertilgang til lokale og skyapplikasjoner. Plattformen inkluderer også brukerklargjøring, livssyklusadministrasjon og multifaktorautentisering (MFA). OneLogin er basert i San Francisco med et utviklerkontor i Redmond, Washington, samt London og Guadalajara. Selskapet arrangerer en årlig Connect-brukerkonferanse.

Nettside: onelogin.com

