DocuSign, Inc. er et amerikansk selskap med hovedkontor i San Francisco, California som lar organisasjoner administrere elektroniske avtaler. Som en del av DocuSign Agreement Cloud tilbyr DocuSign eSignature, en måte å signere elektronisk på forskjellige enheter. DocuSign hevder det har over 475 000 kunder og hundrevis av millioner brukere i mer enn 180 land. Signaturer behandlet av DocuSign er i samsvar med den amerikanske ESIGN Act og EUs eIDAS-forordning, inkludert EU Advanced og EU Qualified Signatures.I april 2018 søkte DocuSign om et første offentlig tilbud. På tidspunktet for børsnoteringen var de største aksjonærene ventureinvesteringsselskapene Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, og tidligere administrerende direktør Keith Krach var den største individuelle aksjonæren. Ingen av de opprinnelige grunnleggerne, eller nåværende administrerende direktør Daniel Springer, er store aksjonærer. Selskapet ble børsnotert på NASDAQ 27. april 2018.

Nettside: docusign.com

