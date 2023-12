PayPal Holdings, Inc. er et amerikansk selskap som driver et verdensomspennende online betalingssystem som støtter pengeoverføringer på nettet og fungerer som et elektronisk alternativ til tradisjonelle papirmetoder som sjekker og postanvisninger. Selskapet opererer som en betalingsprosessor for nettleverandører, auksjonssider og mange andre kommersielle brukere, som det tar et gebyr for i bytte mot fordeler som ett-klikks-transaksjoner og passordminne. PayPal ble etablert i 1998 som Confinity, og hadde sitt første offentlige tilbud i 2002. Det ble et heleid datterselskap av eBay senere samme år, til en verdi av 1,5 milliarder dollar. eBay skilte ut PayPal i 2015 til eBays aksjonærer. Selskapet ble rangert som nummer 204 på Fortune 500 i 2019 av de største amerikanske selskapene etter omsetning.

Nettside: paypal.com

