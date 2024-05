Tellma ERP er neste generasjons ERP-løsning for bedrifter. Designet for fleksibilitet, kostnadseffektivitet og ytelse for å håndtere dataarbeidsbelastninger i bedriftsklasse. Tellma ERP er et produkt av mange års forskning og utvikling, det er en banebrytende løsning som har løst det vanskeligste problemet i bransjen: Hvordan designe et ERP-system som kan håndtere de enorme dataarbeidsmengdene til Tier-2-bedrifter så vel som alle deres tilpassede forretningsregler, krav og prosesser uten å blåse implementeringskostnadene ut av proporsjoner. Med Tellma ERP drar brukere nytte av de siste trendene innen moderne nettstandarder, databaseteknologi og programvarearkitektur fra Microsoft og Google. Tellma ERP bruker mønstre som enkeltsideapplikasjoner (SPA), progressive nettapper og caching for servicearbeidere for å oppnå umiddelbar oppstartstid og jevn navigering. Tellma ERP oppnår perfekte resultater på Google Lighthouse benchmarking-verktøyet for nettsteder, og overgår andre ERP-programvare som Odoo, ERPNext og Microsoft Dynamics. Tellma ERP tilbyr fasede implementeringer og fleksible distribusjonsalternativer, inkludert en SaaS-vertsmodell levert av klassens beste skyleverandør Microsoft Azure. Tellma ERP kan også være selvhostet både i skyen eller på en lokal LAN-server. Uavhengig av en organisasjons strategi, kan Tellma skreddersy et passende alternativ.

Nettside: tellma.com

