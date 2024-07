EdgeTier er en sanntids AI-programvare som overvåker samtaler og gir verdifull innsikt for å forbedre kundeopplevelsen. Det gjør det mulig for kundeengasjementteam å forbedre effektiviteten og gjøre agenter til superstjerner. Programvaren analyserer data og gjør den lett tilgjengelig, slik at teamene kan svare på endringer og trender i sanntid. Programvaren tilbyr flere funksjoner for å øke kundeengasjementet. Sonar gir sanntids trenddeteksjon for å reagere raskere på kundekommunikasjon. Indeks muliggjør fleksibelt meningsbasert søk og tagging for å kvantifisere ustrukturerte data. Coach hjelper til med å forbedre agentens effektivitet ved å gi et omfattende bilde av deres ytelse over alle interaksjoner. Assist leverer personlig tilpassede agentforespørsler for raskere svar. EdgeTier stoler på av kundefokuserte ledere for å låse opp kundens virkelighet, drive oppbevaring og forbedre kundeopplevelsen. Det har blitt implementert med suksess av selskaper som Abercrombie & Fitch, CarTrawler og Codere Online. Programvaren er kompatibel med store aktører i bransjen som Salesforce, Live Person, Zendesk og Kustomer, og kan enkelt integreres med eksisterende programvarestabler. Den støtter flerspråklige funksjoner og lar organisasjoner jobbe på tvers av forskjellige språk, tidssoner og kulturer. EdgeTier tilbyr skalerbarhet i galakseklasse og behandler millioner av meldinger daglig. Det sikrer sanntidskommunikasjon ved å jobbe i sanntid og behandle meldinger etter hvert som de sendes og mottas. Programvaren gir også hylleeffektivitet og innsikt, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for kontaktsentre med mer enn tjue agenter. Totalt sett styrker EdgeTier kundeengasjementteam med avanserte AI-funksjoner for å forbedre effektiviteten, reaksjonsevnen og kundetilfredsheten.

Nettside: edgetier.com

