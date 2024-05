Article.Audio er et AI-drevet verktøy som konverterer skrevet innhold til lydversjoner av høy kvalitet, slik at brukere kan lytte til artikler i stedet for å lese dem. Verktøyet utnytter Thundercontent-teknologien for å produsere naturlig lydende menneskelige voiceovers kuratert på over 140 språk, noe som gjør det til et flott verktøy for både innholdsskapere og brukere. Article.Audio tilbyr brukere muligheten til å merke og organisere lyd, noe som muliggjør enkel deling og distribusjon av lydlenker med venner eller innbygging i ulike digitale plattformer. Verktøyet har et brukervennlig grensesnitt, lydredigeringsverktøy og gir 24/7 live chat og e-poststøtte. Med sømløs integrasjon i ulike digitale plattformer og fleksible prisalternativer hjelper Article.Audio bedrifter å nå et bredere publikum, forbedre lesernes lytteopplevelse og forbedre engasjementet samtidig som tilgjengeligheten for alle øker.

Nettside: article.audio

