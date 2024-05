Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for beepbooply med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

beepbooply er et AI-drevet tekst-til-tale-verktøy som lar brukere konvertere tekst til realistiske voiceovers med menneskelig lyd. Den tilbyr over 900 stemmer på over 80 språk. beepbooplys tekst-til-tale-motor er enkel å bruke i 3 trinn: * Velg en stemme - Velg fra over 900 stemmer på flere språk. Hvert språk har flere stemmealternativer med unike lyder. * Skriv inn tekst - Skriv eller lim inn teksten du vil konvertere til tale. Vær oppmerksom på grammatikk, da det påvirker hvordan stemmen høres ut. * Generer lyd - Klikk på "Generer stemme"-knappen for å lage voiceoveren. Når den er generert, kan du lytte, lagre og laste ned lyden.

Nettside: beepbooply.com

