Listnr er et online tekst-til-tale-verktøy utviklet av Listnr Inc. som konverterer tekst til naturtro tale ved hjelp av avanserte AI-stemmer. Nøkkelfunksjoner inkluderer: * 900+ stemmer på 142 språk * Naturlige, menneskelignende voiceovers * Tilpassbar stemme ved hjelp av tonehøyde, hastighet, pauser etc * Last ned MP3- og WAV-filer * Innbyggbar lydspiller * Vert for podcast * APIer for utviklere * Gratis og betalte planer Listnr bruker state-of-the-art kunstig intelligens for å generere menneskelignende voiceovers fra tekst: * Last opp en tekstfil eller skriv/lim inn tekst * Velg en av 900+ AI-stemmer * Forhåndsvis og tilpass med tonehøyde, hastighet osv * Last ned den realistiske voiceoveren som MP3 eller WAV * Bygg inn lydspiller eller vert podcaster * Del lydinnholdet ditt hvor som helst * De avanserte nevrale nettverkene etterligner menneskelige vokale mønstre for å skape utrolig naturlig klingende resultater.

Nettside: listnr.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Listnr AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.