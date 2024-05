Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Woord med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Woord er en tekst-til-tale-tjeneste (TTS) som konverterer tekst til høykvalitets, naturlig lyd ved hjelp av realistiske menneskestemmer. Den lar brukere gjøre alt tekstinnhold fra nettet til lydfiler. Woord bruker avansert AI og maskinlæringsteknologi for å syntetisere naturlig lydende tale. Slik fungerer det i 3 enkle trinn: * Send tekst: Del nettadressen til en artikkel eller last opp tekstinnhold direkte til Woord. Du kan også bruke Woord API. * Velg stemme: Velg fra 50+ stemmer på 21 språk. Stemmer varierer etter kjønn, språk og aksent. * Last ned/spill av lyd: Woord lager en lydfil som høres ut som en ekte person som snakker. Du kan laste ned MP3-en eller bygge inn lydspilleren.

Nettside: getwoord.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Woord. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.