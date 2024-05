Adauris er et lyd-AI-selskap som tilbyr ende-til-ende generativ lydproduksjon for noen av de største digitale medieselskapene i verden, inkludert Dezeen og The Stanford Daily. Hver dag bruker dusinvis av globalt anerkjente merkevarer Adauris’ plattform for å gjenbruke skriftlig innhold og utvide distribusjonen. Noen av dens fremtredende funksjoner inkluderer: * Fortellinger av høy kvalitet: Ved å utnytte kunstig intelligens produserer Ad Auris klare og naturlig klingende lydversjoner av artikler. * Diverse stemmealternativer: Velg fra en rekke førsteklasses stemmer for å passe dine preferanser. * Flerspråklig støtte: Ad Auris støtter et globalt publikum og støtter flere språk. * Tilpassbar avspilling: Juster hastigheten og tonen i fortellerstemmen etter din smak. * Integrasjon med populære plattformer: Distribuer lydinnholdet ditt på plattformer som Spotify og Apple Podcasts. * Analytics Dashboard: Spor ytelsen og engasjementet til lydinnholdet ditt. * CMS-integrasjoner: Integrer sømløst med innholdsstyringssystemet ditt. * Tilgjengelighet: Gjøre innhold mer tilgjengelig for de med synshemming eller lesevansker.

Nettside: adauris.ai

