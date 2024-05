Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Listen2It med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Listen2It genererer automatisk en lydversjon av tekstinnhold på sekunder. Ved å velge mellom 600+ naturtro tekst- til talestemmer på 75 forskjellige språk, kan brukere gi merkevaren sin en unik stemme. I tillegg gir listen2It full kontroll til brukeren for å tilpasse avanserte kontroller som tonehøyde, hastighet, tone, og skape millioner av stemmekombinasjoner. Den tilbyr også en forhåndsbygd lydspiller med tilpassbare design, farger og knapper for å matche merket. Den kan enkelt integreres ved å legge inn koden på nettsiden eller aktivere en plugin i innholdsstyringssystemet. Superfunksjonslisten slutter ikke her. Brukere kan også samle nøkkelinnsikt og analyser for å se hvordan lyden deres presterer, noe som hjelper dem med å optimalisere lydinnhold og engasjere flere publikum."

Nettside: getlisten2it.com

