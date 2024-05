AudioHarvest lager og distribuerer lydmarkedsføringsinnhold på tvers av podcat, sosiale medier og nettet AudioHarvest skaper gode lydopplevelser ut av publisert innhold på nettet, dette gjør det mulig for klienter å både berike publikumsopplevelsen på stedet og nå nye målgrupper via podcastdistribusjon av det nyopprettede lydinnholdet. AudioHarvest-plattformen beriker en besøkendes opplevelse av en klients nettbaserte innhold ved å gjøre det mulig for brukere å lytte til innholdet via en audio-widget-spiller i stedet for å lese det. Vi lager og distribuerer også dette innholdet som podcaster, slik at publikum også kan holde seg oppdatert med de siste episodeutgivelsene. AudioHarvest-plattformen er helautomatisert: vi velger det mest passende nettinnholdet for lydopplevelser, og deretter plasserer vi det tilbake på klientnettstedet som en lyd-widget-spiller.

Nettside: audio-harvest.com

