Smash Car Idle 2 は、FM Studio によって作成されたアイドル管理ゲームです。素晴らしい Smash Car Idle の続編で友達と一緒に車を破壊し続けましょう!画面上の車に飛び乗って、できるだけ強く早く叩きつけてください。これでお給料がもらえますよ!お金を使ってパワーとスピードをアップグレードすれば、すぐに新しい車、友達、さらには新しい世界のロックを解除できるようになります。叩いたり壊したりして現金を稼ぎましょう。タップまたはクリックし続けて車を壊し、お金を稼ぎましょう。Smash Car Idle 2 は FM Studio によって作成されました。 Poki には他にも、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten Hill: Fall、Forgotten Hill などの素晴らしいホラー ゲームがあります。 : 人形遣いと忘れられた丘: 手術。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはSmash Car Idle 2によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。