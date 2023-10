Portrait of an Obsession は、FM Studio が開発したホラーをテーマにしたポイント アンド クリック パズル ゲームです。人気の忘れられた丘シリーズの最新スピンオフストーリーです。今回の物語は、呪われた肖像画に取り憑かれたある人物と、それを手に入れるために奮闘する物語です。主人公が肖像画を見つけるために暗号や問題を解読するのを手伝うことができます。パズルが難しくなった場合は、ロジックとヒント機能を使用してください。ホラーとキャンプの完璧なバランスに備えましょう! 遊び方: 興味のあるアイテムをクリックして選択し、インベントリに保存します。そこから、それらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。作成者について:Portrait of an Obsession は FM Studio によって作成されています。 Poki には他のゲームもあります: Pixel Volley、Forgotten Hill: Fall、Forgotten Hill: Puppeteer、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten Hill: Surgery、Little Cabin in the Woods 。

ウェブサイト:poki.com

