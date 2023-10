Rise of Pico は、FM Studio が開発した恐ろしいポイント アンド クリック ゲームです。忘れられた丘の世界からの最新の冒険への準備はできていますか?この冒険では、実験室から逃げ出した生き物を見つけるという奇妙な任務があなたに与えられました。犠牲を払ってでもピコを檻に戻しましょう!広々とした家を探索し、さまざまなパズルを解いて生き物を捕まえましょう。行き詰まった場合は、疑問符をクリックするとヒントが表示されます。背筋がゾクゾクするような冒険の準備をしましょう。興味のあるアイテムをクリックして選択し、インベントリに保存します。そこから、それらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。Rise of Pico は FM Studio によって作成されています。 Poki には他にも、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten などの素晴らしいホラー ゲームがあります。丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、忘れられた丘: 手術。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

ウェブサイト:poki.com

