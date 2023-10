Forgotten Hill Disillusion: The Library は、Forgotten Hill シリーズの新しい章です。忘れられた丘から脱出してから 1 年後、あなたは博物館と図書館にたどり着き、これまでに遭遇したすべての恐ろしい出来事について学び、正気を取り戻します。すべてのパズルを完成させて、忘れられた丘のストーリーについて詳しく学びましょう。 遊び方: 興味のあるアイテムをクリックして拾い上げ、インベントリに保管します。そこから、それらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。Forgotten Hill Disillusion: The Library は FM Studio によって作成されています。 Poki には他にも、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten Hill: Fall、Forgotten Hill: Puppeteer、Forgotten Hill: Surgery などの素晴らしいホラー ゲームがあります。 。 Pixel VolleyPixel Volley も忘れずにプレイしてください。

