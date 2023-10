Forgotten Hill: The Wardrobe 2 は、FM Studio が開発した、The Wardrobe の恐ろしいポイント アンド クリックの続編です。ちょうどハロウィーンの時期に合わせて、あなたは旅を続けます。美しいワードローブを購入し、釣り中に金の鍵を見つけた後、状況は変わり始めます。ある日、家が空っぽになり、娘たちが行方不明であることに気づきました。家の中を探索して、見つかる手がかりを探してください!それらはあなたを娘たちのところへ導くかもしれません...背筋がゾクゾクするこの新しいハロウィーンの冒険の準備はできていますか?忘れられた丘: ワードローブ 2 のプレイ方法? 興味のあるアイテムをクリックして、アイテムを選択して保存します。あなたの在庫。そこからそれらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。立ち往生?試してみてください?アイコンをクリックするとヒントが得られるかどうかを確認してください。 Forgotten Hill: The Wardrobe 2 は FM Studio によって作成されました。 Poki には他にも、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten などの素晴らしいホラー ゲームがあります。丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、忘れられた丘: 手術。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはForgotten Hill: The Wardrobe 2によって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。