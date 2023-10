Forgotten Hill: The Wardrobe は、FM Studio が開発した恐ろしいポイント アンド クリック ゲームです。あなたは、寄宿学校から家に帰った後、兄が重病であることを知りました。そして、それは彼と命がけのゲームをしようとして潜んでいる執拗な生き物と関係があります。家を探索し、さまざまなパズルを解いて弟の病気を治し、これが部屋の 1 つにある謎のワードローブにどのように関係しているかを説明させます。背筋がゾクゾクするようなこの冒険に出かける準備はできていますか?アンダーソン家のクローゼットには骸骨よりも恐ろしいものがあります。興味のあるアイテムをクリックして選択し、インベントリに保管してください。そこからそれらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。Forgotten Hill: The Wardrobe は FM Studio によって作成されています。 Poki には他にも、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten Hill: Fall、Forgotten Hill などの素晴らしいホラー ゲームがあります。 : 人形遣いと忘れられた丘: 手術。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

