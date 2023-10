Forgotten Hill: The Wardrobe 3 は、FM Studio が開発した、The Wardrobe と The Wardrobe 2 の恐ろしいポイント アンド クリックの続編です。ちょうどハロウィーンの時期に合わせて、物語は別のスリルと感動の冒険へと分岐します。見栄えの良いワードローブを遺贈された後、主人公とその家族は幸せで希望に満ちた家に定住します。しかし、クローゼットの近くで起こった悲劇的な事故により、主人公は絶望的に孤独になります。私たちの仕事は、このワードローブがある家の神秘的な部屋を探索し、パズルを解いて、行方不明の愛する人に再会することです。ゲーム内には死者とのコミュニケーション方法に関する小冊子や説明書が用意されているので、儀式を完了するためにこれらのタスクをすべて実行してください。背筋がゾクゾクするような別のハロウィーンの冒険の準備はできていますか? 興味のあるアイテムをクリックして選択し、インベントリに保存してください。そこからそれらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。立ち往生?試してみてください?アイコンをクリックするとヒントが得られるかどうかを確認してください。 Forgotten Hill: The Wardrobe 3 は FM Studio によって作成されました。 Poki には他にも、Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe 2、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento などの素晴らしいホラー ゲームがあります。 : 愛の彼方、忘れられた丘 メメント: 遊び場、忘れられた丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、および忘れられた丘: 手術。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

ウェブサイト:poki.com

