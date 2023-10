Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale は、FM Studio が開発したホラーをテーマにしたポイント アンド クリック パズル ゲームです。人気の忘れられた丘シリーズの最新スピンオフストーリーです。今回あなたは、悲しい過去を持ち、謎の小屋に住む少年です。悲しく人里離れた生活から抜け出したいというあなたの意志は、すぐそこに潜んでいる悲劇からあなたを救うのに十分ですか?ホラーとキャンプの完璧なバランスに備えましょう! 遊び方: 興味のあるアイテムをクリックして選択し、インベントリに保存します。そこから、それらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。作成者について:森の小さな小屋: 忘れられた丘の物語は、FM Studio によって作成されています。 Poki には他にも、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: Playground、Forgotten Hill: Fall、Forgotten Hill: Puppeteer、Forgotten Hill: Surgery などの素晴らしいホラー ゲームがあります。ピクセルバレーも忘れずにプレイしてください!

