The Left Behind - A Forgotten Hill Tale は、ポイント アンド クリック要素、巧妙にデザインされたパズル、そしてユニークな物語を備えたホラー ゲームです。古代の魂が自由を得るのを助けることができますか?忘れられた丘の世界の最新作では、神秘的な博物館の新しい棟がオープンし、ぞっとするような新しいストーリーとともに探索できるようになります。すべての部屋で周囲を調べてください。古いメモを読み、細部に注意を払い、博物館のさまざまな部屋の 1 つで仕掛けを解くために使用できるパズルのピースを集めてください。迷った場合は、正しい部屋の疑問符アイコンを使用してヒントを求めてください。それで、先に進んで、いくつかの興味深いキャラクターの暗い秘密を発見し始めてください。このゲームはあなたを窮地に追い込むかもしれませんが、終わった後は心は羽のように軽く感じます。興味のあるアイテムをクリックしてそれらを選択し、インベントリに保存してください。そこから、それらをクリックして、ゲーム内の他のアイテムやドアに使用できます。 The Left Behind - A Forgotten Hill Tale は FM Studio によって作成されています。 Poki には、Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: などの伝説的なゲームが多数あります。遊び場、忘れられた丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、および忘れられた丘: 手術。 Pixel Volley、Smash Car Idle、Smash Car Idle 2 も忘れずにプレイしてください。The Left Behind - 忘れられた丘の物語は Poki で無料でプレイできます。The Left Behind - 忘れられた丘の物語は、とりあえずコンピューター。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはThe Left Behindによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。