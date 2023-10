Grand Mini Slam

グランド ミニ スラムは、すべてのボールを拾って相手側に投げなければならないユニークなスポーツ ゲームです。このペースの速いチャレンジでは、飛んでくるボールを素早く掴んでトスするために、素早い足の動きをする必要があります。自分のサイドが完全に空で、相手のサイドがボールでいっぱいであれば、ラウンドに勝ちます。ゲームを有利に進めるために、時折出現するパワーアップを必ず攻撃してください。ロッカー ルームをチェックしてキャラクターをアップグレードし、新しいスキンのロックを解除することを忘れないでください。移動 - A/D または左/右矢印ダッシュ - A/D または左/右矢印を 2 回押しボールを拾って投げます - スペース バー、S または下arrowGrand Mini SlamはFM Studioによって作成されました。 Poki には、Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things、Forgotten Hill Memento: Love Beyond、Forgotten Hill Memento: などの伝説的なゲームが多数あります。遊び場、忘れられた丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、および忘れられた丘: 手術。 Pixel Volley、Smash Car Idle、Smash Car Idle 2 も忘れずにプレイしてください。

