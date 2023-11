Shoot'n'Shout Turbo は、モンスターを撃って目的を試すアクション プラットフォーム ゲームです。奇妙な異星生物が地球に侵入してきたので、それを阻止できるヒーローはあなただけです!この物理ベースのシューティング ゲームで銃とバズーカを手に取り、すべての敵を排除し、世界を救います。慎重に狙いを定めて猛獣をすべて撃ちましょう。ただし、弾を逃したり無駄にしないように注意してください。さもなければ、私たちは皆運命にあります。狙いを定めるには、マウスを押し続けるか長押ししてください。リリースして撮影。Shoot'n'Shout TurboはFM Studioによって作成されます。 Poki には他にも、Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna、Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe 2、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento などの素晴らしいホラー ゲームがあります。埋もれたもの、忘れられた丘のメメント: 愛を超えて、忘れられた丘のメメント: 遊び場、忘れられた丘: 秋、忘れられた丘: 人形遣い、および忘れられた丘: 手術。 Pixel Volley も忘れずにプレイしてください。Shoot'n'Shout Turbo は Poki で無料でプレイできます。Shoot'n'Shout Turbo はコンピュータ、携帯電話、タブレットでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはShoot'n'Shout Turboによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。