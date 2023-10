Diventiamo ciò che vediamo è un gioco punta e clicca creato da Nicky Case. In questo gioco unico di 5 minuti, il giocatore cattura le notizie con la propria macchina fotografica. Scegliere cosa includere e cosa escludere dall'inquadratura dà forma al resto della storia dei Quadrati e dei Cerchi. Inizia catturando piccoli malintesi tra un cerchio e un quadrato e osserva come le tue decisioni aumentano la tensione tra le masse di Cerchi e Quadrati. Si può dire che il gioco rivela come i social media ingrandiscano le piccole differenze trasformandole in grossolane mostruosità. Ora vai avanti e inizia a fare il tuo lavoro finché il culmine della storia non si svolgerà davanti ai tuoi occhi (o alle tue lenti). Sceglierai la pace o la violenza in We Become What We Behold? Trascina l'indicatore della fotocamera e fai clic per ottenere una fotografia. Assicurati di ottenere foto uniche e ricche di eventi. Diventiamo ciò che vediamo è stato creato da Nicky Case. Questo è il loro primo gioco su Poki! Assicurati di supportare lo sviluppatore su Patreon.

Sito web:poki.com

