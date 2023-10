Gem 11 è un puzzle game in cui devi collegare insieme gemme della stessa dimensione, colore e numero, creato da Stefan Nikolic. Liberamente ispirato al popolare gioco 2048, questo elegante puzzle game ti spingerà al limite. Gioca gratuitamente a Gem 11 su Poki sul tuo desktop o dispositivo mobile e scopri quante combinazioni di gemme puoi creare! Questo fluido gioco HTML5 è il modo perfetto per mettere alla prova le tue abilità con i puzzle. Controlli: Mouse: fai clic e trascina per connettere le gemme Suggerimento professionale: non dimenticare di guardare quale tipo di pietra otterrai dopo. Il numero nel cerchio nero sopra le gemme indica che tipo di gemma otterrai nello spazio vuoto. Informazioni sul creatore: Gem 11 è stato creato da Stefan Nikolic, con sede in Serbia.

