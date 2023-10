Questo è un gioco per uno, due e tre giocatori. Devi mangiare altri pesci con i tuoi pesci e crescere così! Più il tuo pesce cresce, più gemme otterrai. Scambia le gemme con gli oggetti. Ripristina la barriera corallina dopo l'attacco di uno squalo. Dopo l'attacco di uno squalo 🦈, la barriera corallina è vuota... Niente più amate rocce o alghe. Tre simpatici pesci, Ivi 🐟, Neo 🐠 e Tod🐡 hanno deciso che da grandi guadagneranno tantissime gemme e ripristineranno e proteggeranno la barriera corallina installando un antico manufatto del Mar Nero: la Testa del Golem di Pietra 🗿.Questo gioco può essere giocato da solo, in coppia e in tre.Attenzione: nessuno può mangiare le mine marine!Fish Eat Fish è creato da Indiesoft, uno sviluppatore di giochi con sede in Bielorussia. Gioca agli altri loro adorabili puzzle game su Poki: Puffy Cat, Puffy Cat 2 e Mahjong CardsFish Eat Fish è giocabile gratuitamente sia sul tuo desktop che sul tuo cellulare su Poki.

Sito web:poki.com

