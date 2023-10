Crab & Fish è un gioco di abilità in cui liberi i pesci mentre fai scoppiare i blocchi e scendi lungo la piattaforma. Basta toccare la gabbia dei pesci per liberare il povero animale. Fai scoppiare i blocchi in modo strategico per mantenere l'equilibrio e non cadere dalla piattaforma! Condividi Crab & Fish con i tuoi amici e supera i loro punteggi più alti mentre scendi ulteriormente. Ci sono moltissimi pesci nel mare e tutti contano su di te per salvarli! Usa il dito o il mouse per far scoppiare i blocchi e spostati lungo la piattaforma. Crab & Fish è stato creato da Atatapp. Questo è il loro primo gioco su Poki! Crab & Fish è giocabile gratuitamente sia sul tuo desktop che sul tuo cellulare su Poki.

