Slopey è un gioco di abilità online in cui devi controllare una palla e guidarla su una pista in discesa. Il gioco è ispirato al gioco di successo Slope. In questo gioco percorri un pendio casuale e cerchi di non cadere. La tua palla accelererà man mano che avanzi sempre di più. Slopey potrebbe sembrare semplice ma è tutt'altro. Assicurati di catturare le gemme mentre procedi per sbloccare nuove skin. Controlla di tanto in tanto anche per le gemme gratuite. Puoi giocare a Slopey su Poki nel tuo browser su dispositivi mobili e desktop.Steer ball - Freccia sinistra/destraSlopey è stato creato da Yello Games. Sono anche i creatori di Tricks, Jet Speed ​​e altro ancora.

Sito web:poki.com

