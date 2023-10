Moon Waltz è un gioco di avventura creato da Studio Seufz. Aiuta il nostro eroe ad avventurarsi attraverso il villaggio per trovare un distributore automatico. Spingi via le nuvole per trasformarti in un lupo mannaro che balla il valzer deciso alla distruzione. Devi evitare la polizia in ogni momento. Il tuo viaggio di mezzanotte può finire in diversi modi distruttivi. Gioca più volte e prendi decisioni diverse durante ogni partita, in questo modo vedrai tutti gli scenari possibili. Spingi le nuvole: tieni premuto LMB, la barra spaziatrice o il dito sullo schermo Moon Waltz è creato da Studio Seufz. Gioca gratuitamente agli altri loro giochi su Poki: Murder, Caesar's Day Off

Sito web:poki.com

