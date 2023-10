Idle Ants è un gioco di simulazione in cui comandi a un esercito di formiche affamate di raccogliere cibo. Aiutali a rompersi e a trasportare vari snack, frutta, verdura, carne e persino oggetti non commestibili nella tana sotterranea. Fai clic, tocca o premi ripetutamente la barra spaziatrice per far lavorare le tue formiche in modo più efficiente. Migliora la tua colonia utilizzando i tre pulsanti nella parte inferiore dello schermo. Aumenta la "Velocità" per far lavorare la tua colonia più velocemente, i "Lavoratori" per reclutare una nuova formica e la "Forza" per far sì che le tue formiche trasportino pezzi più grandi. Più giochi, più interessanti saranno le mappe e gli oggetti che incontrerai. Spiaggia, parco, classe, cucina, carnevale, coperta da picnic, piazza della città e molto altro ancora! Riuscirai tu e le tue formiche a visitare tutti i luoghi che Idle Ants ha da offrire? Manda le tue formiche a smontare un oggetto e aiutale a trasportare i pezzi a casa. Aumenta la "Velocità" per far lavorare la tua colonia più velocemente, "Lavoratori" per reclutare una nuova formica e "Forza" per far sì che le tue formiche trasportino pezzi più grandi. Continua a divorare oggetti per riempire il misuratore dell'avventura in alto. Una volta riempita la barra, sbloccherai una nuova area. Idle Ants è multipiattaforma. Puoi giocarci sul tuo computer a casa o sul tuo telefono mentre sei in movimento. Idle Ants è stato creato da Madbox, una società di sviluppo di giochi con sede in Francia. Sono i creatori dei più popolari e avvincenti giochi di abilità Poki: Stickman Hook e Parkour Race. Idle Ants è stato creato utilizzando Construct 3. Idle Ants è stato rilasciato il 2 dicembre 2021. Tocca o fai clic ripetutamente per dare alle tue formiche operaie un temporaneo aumento di velocità.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Idle Ants. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.