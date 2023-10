Zing MP3 è un'applicazione musicale gratuita con molte funzionalità eccezionali per aiutarti a vivere la migliore esperienza musicale sul tuo dispositivo mobile. Zing MP3 ti offre un negozio di musica online ricco e di alta qualità con una gamma completa di generi, costantemente aggiornato con i nuovi contenuti più interessanti, organizzati per album, video, artista, categorie di classifiche, Top 100 e argomenti musicali di tendenza. Zing MP3, un servizio di streaming musicale, è stato lanciato nell'agosto 2007, attualmente è composto da 2 versioni: sito web e app sulle piattaforme iOS, Android e Windows Phone. L'applicazione Zing MP3 per smartphone è stata una delle poche scaricate più frequentemente in Vietnam negli ultimi anni.

Sito web: mp3.zing.vn

