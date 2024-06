MSG91 è una piattaforma di comunicazione cloud leader che fornisce alle aziende negli Stati Uniti una suite di API di comunicazione sicure e robuste per servizi SMS, e-mail, vocali e di autenticazione. Alcuni dettagli chiave su MSG91 e le sue offerte: * Canali di comunicazione: MSG91 offre API complete che consentono alle aziende di connettersi e interagire con i propri clienti a livello globale attraverso vari canali di comunicazione, tra cui SMS, e-mail, WhatsApp e voce. * Soluzioni di comunicazione: la piattaforma fornisce una gamma di soluzioni di comunicazione, come una piattaforma di contact center, automazione basata su eventi, segmentazione dei clienti e verifica sicura istantanea tramite password monouso (OTP). * Affidabilità e sicurezza: MSG91 è orgoglioso di offrire una piattaforma di comunicazione cloud sicura e affidabile, con funzionalità come l'autenticazione a due fattori e protocolli di crittografia standard del settore per proteggere i dati sensibili. * Integrazione e scalabilità: la piattaforma è progettata per essere facilmente integrata con i sistemi e le applicazioni aziendali esistenti, consentendo l'integrazione perfetta delle funzionalità di comunicazione di MSG91. Offre inoltre soluzioni scalabili per soddisfare aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi imprese. * Successo dei clienti: MSG91 ha una comprovata esperienza nel consentire strategie di coinvolgimento dei clienti e di comunicazione di successo per le aziende, come evidenziato da casi di studio con clienti come Milkbasket, Unacademy e Ixigo.

Sito web: msg91.com

