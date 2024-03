Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per JetSend su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

JetSend è un sistema di gestione della posta elettronica transazionale progettato per aiutare le aziende a gestire, inviare e tenere traccia dei messaggi digitali. Con JetSend, gli sviluppatori possono integrare la nostra API su misura nelle tue piattaforme software e garantire che importanti messaggi transazionali vengano recapitati ai tuoi utenti. Inoltre, JetSend può tenere traccia delle analisi di consegna sulla dashboard personalizzata, in modo da poter monitorare le prestazioni dei tuoi messaggi transazionali importanti. Ideale per: JetSend è rivolto alle aziende tecnologiche che desiderano integrare una piattaforma di messaggistica transazionale affidabile nella propria applicazione senza la necessità di costruire la propria infrastruttura. Panoramica dei prezzi: il prezzo di JetSend parte da $ 8,00 in base all'utilizzo, al mese. JetSend offre una prova gratuita!

Categorie :

Sito web: jetsend.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a JetSend. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.