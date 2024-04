flex.bi è un sistema di business intelligence e reporting, è un modo flessibile e semplice per analizzare e visualizzare i progressi della tua azienda. Uno strumento di business intelligence che aiuta a raccogliere tutti i dati aziendali in un unico posto, a risparmiare tempo nella gestione manuale dei dati, a prendere decisioni più velocemente e a motivare il tuo team a raggiungere gli obiettivi in ​​modo più efficace. Ideale per: piccole e medie imprese di qualsiasi campo che dispongono di dati in luoghi diversi (sistemi ERP, Excel o altri file) e necessitano di uno strumento per unificare tutti i dati in un unico posto, visualizzarli e prepararsi per l'analisi. Panoramica dei prezzi di flex.bi: i prezzi di flex.bi partono da 35 EUR/mese. flex.bi offre una prova gratuita. Vedi ulteriori dettagli sui prezzi qui sotto https://flex.bi/pricing/

