Ottimizza il percorso del cliente con un'unica piattaforma per tutti i parametri aziendali. Gestisci le relazioni con i clienti con un potente CRM per il successo delle vendite. Raccogli i dati aziendali in un unico posto per un'analisi delle prestazioni semplice e chiara. Le automazioni CRM convertono più lead con meno risorse. Integrato con tutti i moduli per condividere e utilizzare i dati CRM in modo rapido e accurato.

Sito web: optimiser.com

