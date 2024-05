Glider AI Skill Intelligence Platform, vincitore del SIA 2021 per la tecnologia HR più innovativa, fornisce soluzioni di assunzione tra cui valutazioni virtuali, interviste di codifica/video, robot sullo schermo e altro ancora per ampliare l'assunzione di talenti di qualità per aziende, società di personale e MSP. Marchi globali come Intuit, PwC, Amazon e Capital One si affidano a Glider per convalidare la qualità dei candidati e adattarsi a qualsiasi ruolo in qualsiasi settore. In media, i clienti riscontrano un tasso di posizionamento 3 volte superiore, una riduzione del 50% dei tempi di riempimento e un miglioramento del 98% nella soddisfazione dei candidati. Per ulteriori informazioni, visitare Aliante AI.

